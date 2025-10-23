Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ уничтожили боекомплект оккупантов у железнодорожной станции в Олешках
23 октября 2025, 10:00

ВСУ уничтожили боекомплект оккупантов у железнодорожной станции в Олешках

Детонация БК в Олешках. Детонация БК в Олешках.

Аэроразведка подразделения «Собаки Шукаки» зафиксировала перемещение российских военных, которые направлялись в район железнодорожной станции для подвоза боекомплекта.

После передачи координат украинская артиллерия нанесла точный удар по цели. В результате мощного взрыва детонировал боекомплект противника.

Инцидент произошёл во временно оккупированных Олешках, Херсонская область. По данным разведки, потери врага уточняются.



В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек. Кроме того, украинские воины уничтожили два танка, шесть боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и одно средство противовоздушной обороны.



Также Сили обороны Украины сбили 626 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 16 ракет и 106 единиц автомобильной техники российских оккупантов.

