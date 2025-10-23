За ночь Россия выпустила по Украине 130 дронов Shahed и Gerbera

В ночь на 23 октября, начиная с 19:00 22 октября, российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины, запустив 130 ударных беспилотников типов Shahed, Gerbera и других. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.



Атака велась с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с оккупированного Крыма — района Чауда. По данным военных, около 80 из запущенных дронов были иранского типа Shahed.



Воздушное нападение отражали силы противовоздушной обороны Украины: авиация, зенитно-ракетные подразделения, расчеты радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.



По предварительной информации, по состоянию на 08:30 удалось сбить или подавить 92 вражеских дрона на севере и востоке Украины.

В то же время зафиксированы попадания 25 ударных беспилотников в 11-ти населенных пунктах, а также падения обломков сбитых дронов на тех же территориях.

Напомним, семь человек получили ранения в результате ночной атаки на Киев 23 октября.