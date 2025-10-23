Трамп опроверг публикацию WSJ о дальнобойных ударах Украины по РФ

Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Вашингтон якобы разрешил Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России.

«Статья в Wall Street Journal о том, что США одобрили использование Украиной ракет большой дальности на территории России, — это фейковая новость!» — заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не имеют отношения ни к этим ракетам, ни к действиям Украины, связанным с их применением.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве сообщило о том, что США сняли ограничения на использование дальнобойніх ракет по территории РФ.