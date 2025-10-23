В Лондоне украли 3000 бутылок украинского вина. Фото: Facebook

После прохождения таможни на стоянке в Лондоне неизвестные вскрыли грузовик и похитили около 3000 бутылок украинского вина, импортированных в Великобританию компанией Uawines UK, которая представляет украинские вина в Европе.

Об этом в Facebook сообщило винодельческое хозяйство «Шато Чизай» (Chateau Chizay), чьи напитки составляли значительную часть украденного груза. По данным компании, уцелела лишь одна палета, стоявшая в глубине машины — вероятно, злоумышленники торопились.

Среди похищенного — игристое Carpathian Sekt, розе из Пино Нуар, а также вино, известное как «золото в бокале» — Late Harvest, неоднократный призер международных конкурсов, которое представляло украинское виноделие в мировом центре вина — Бордо.

Компания Uawines UK была основана в 2023 году и активно продвигает украинские вина на британском рынке. Как рассказала CEO компании Светлана Цыбак, она заранее оформила заказ и организовала доставку, чтобы получить груз до зимних праздников.



По словам виноделов, британская полиция пока не начала расследование, а Uawines UK обратилась в страховую фирму.

