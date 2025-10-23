Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На Покровском направлении НГУ уничтожила бронетехнику РФ
23 октября 2025, 11:51

На Покровском направлении НГУ уничтожила бронетехнику РФ

Дрон ВСУ преследует бронетехнику РФ. Дрон ВСУ преследует бронетехнику РФ.

На Покровском направлении бойцы бригады Национальной гвардии Украины «Червона Калина» показали очередное уничтожение бронетехники РФ во время неудачного штурма. Видео опубликовал официальный канал командующего НГУ Александра Пивненко.

За прошедшие сутки гвардейцы по линии фронта уничтожили 4 единицы бронетехники, 9 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.


В целом на фронте произошло 126 боевых столкновений, из которых 50 — на Покровском направлении, где бои были особенно ожесточёнными.

Потери российских захватчиков за сутки составили 920 человек. Кроме того, украинские защитники уничтожили два танка, шесть боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и одно средство противовоздушной обороны.

