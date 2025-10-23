Греция передает Украине гаубицы 1978 года и боеприпасы

Гаубица для Украины. Фото: Еfsyn

Греция одобрила передачу Украине через Чехию крупного пакета военной помощи стоимостью около 199,4 млн евро. Согласно сообщению, в состав передачи входят 60 самоходных гаубиц M110A2 калибра 203 мм американского производства.

Кроме этого, одобрено 150 000 артиллерийских снарядов различных типов и тысячи ракет Zuni из государственных военных резервов. По данным издания Еfsyn, техника будет передана в текущем состоянии без предварительного ремонта, а вырученные средства, около 200 млн евро, направят на программы модернизации Министерства национальной обороны Греции.



Отправляемые в Украину гаубицы разработаны в США и приняты на вооружение в 1978 году. Они долгое время хранилась на складах и в последние десятилетия постепенно выводилась из состава артиллерийских парков многих армий.

Отмечается, что 203-мм гаубицы по темпу стрельбы, логистике и удобству обращения уступают более современным 155-мм системам, эффективность которых при обычных осколочно-фугасных снарядах ограничивается дальностью около 16,8 км.

