Российская нефть Urals упала до минимума с весны — СВР

Фото: СВР Украины

Цены на российскую нефть Urals упали до самого низкого уровня с весны, что ставит под сомнение реалистичность бюджетных планов как Москвы, так и Минска, сообщает Служба внешней разведки Украины.



Изначально российский бюджет формировался исходя из цены Urals в $70 за баррель, однако позднее прогноз был скорректирован до $58. На 2026 год Минфин РФ ожидает лишь незначительного повышения — до $59, но даже при таких показателях прогнозирует падение нефтегазовых доходов на 20% и дефицит бюджета не менее чем в 3,8 трлн рублей.



По данным СВР, оптимизм российских расчетов подрывают рыночные тенденции: мировые цены на нефть продолжают снижаться, а котировки Urals уже опускались ниже установленного ЕС потолка в $47,6 за баррель. На фоне роста добычи в других странах перспективы подорожания выглядят слабыми.



Для Беларуси, экономика которой более чем на две трети зависит от торговли с Россией, падение цен на нефть означает прямые потери. За девять месяцев рост ВВП страны составил лишь 1,6% против запланированных более 4%, при этом промышленное производство снизилось. Новый прогноз белорусского правительства также пересмотрен вниз — в 2026 году ожидается рост экономики лишь на 2,6%.



«Обе экономики подходят к новому году без запаса прочности. Россия сталкивается с падением энергетических доходов, что грозит расширением бюджетного дефицита и сокращением социальных расходов. Беларусь, чья торговля и финансы почти полностью зависят от Москвы, теряет даже формальные признаки самостоятельности», — говорится в пояснении СВР Украины.



Ранее США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – «Роснефть» и «Лукойл».