В Украину вернули тела тысячи защитников: началась процедура идентификации

Возвращение в Украину погибших украинских воинов. Фото: Координационный штаб

Сегодня, 23 октября, состоялась очередная репатриация погибших. В Украину возвращены 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщает Координационный штаб.

В ближайшее время следователи совместно со специалистами экспертных учреждений МВД проведут все необходимые экспертизы и процедуры идентификации репатриированных тел.

Репатриацию удалось осуществить благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по делам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур сектора безопасности и обороны.

Напомним, 18 сентября в Украину были возвращены тела 1000 погибших украинских военнослужащих.