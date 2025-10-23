Минобороны Украины обновило e-mail для обращений по защите прав военных

Главное управление по защите прав военнослужащих обновило адрес электронной почты для обращений. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.



Теперь актуальный e-mail для связи по вопросам защиты прав военных — [email protected].

В обращении необходимо указать: фамилию, имя и отчество заявителя (или название учреждения, которое подает обращение в интересах военнослужащего или членов его семьи); контактные данные для обратной связи; суть вопроса; конкретное требование; документы, подтверждающие полномочия заявителя (если обращение подается от имени военнослужащего другим лицом); доказательства нарушения (при наличии).



В Министерстве обороны подчеркивают, что анонимные обращения не рассматриваются.

Напомним, в Украине появился первый военный омбудсман.