Десантники во время освобождения села Кучеров Яр эвакуировали 10 гражданских

Военные вывезли 10 людей. Фото6 скриншот

Во время освобождения и зачистки населенного пункта Кучеров Яр на Добропольском направлении украинские десантники эвакуировали в безопасное место десять местных гражданских. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



«С помощью воздушной разведки была доставлена записка с дальнейшим порядком действий и указанием места эвакуации. Всего было спасено 10 человек», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что сложность работы была связана с тем, что часто российские оккупанты одеваются в гражданскую одежду, что значительно затрудняет ориентирование. Однако операция прошла успешно.



Ранее мы писали, что российские войска нанесли один ракетный удар (с применением 29 ракет), 95 авиаударов и сбросили 176 управляемых авиабомб по позициям украинских подразделений и населенным пунктам. Кроме того, зафиксировано 4847 обстрелов, в том числе 106 — из реактивных систем залпового огня, а также применение 6530 дронов-камикадзе.

