ГУР и партизаны Кавказа провели спецоперацию в центре Ставрополя: ликвидированы российские десантники

22 октября в результате успешной спецоперации ГУР при поддержке сил Движения освобождения Кавказа ликвидированы по меньшей мере трое военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ в центре города Ставрополь РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Взрыв прогремел возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 на улице Серова, 533.



«Солдаты и офицеры этого подразделения активно участвовали в боевых действиях в Украине еще с 2014 года и «отличились» многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения России», – рассказали в разведке.

