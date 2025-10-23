Только за один день армия РФ сбросила 156 авиабомб по Покровской агломерации

860 КАБов сбросила армия РФ по Покровской агломерации за октябрь. Фото: 7 корпус ДШВ

22 октября российская армия нанесла тактической авиацией рекордные 39 ударов, сбросив 156 управляемых авиабомб в район Покровска. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.



В ведомстве уточнили, что это был самый высокий показатель авиаударов в полосе обороны с июля 2025 года.



«Враг сбросил КАБы преимущественно по северу Покровска, району населенного пункта Гришино и Мирноград, а также – в районе линии разграничения возле села Лесовка», — говорится в сообщении.



Всего с начала октября россияне атаковали Покровскую агломерацию тактической авиацией 215 раз, сбросив 860 КАБ по 250 кг каждый.



Ранее мы писали, что на Добропольском направлении, северо-западнее района Шахово, продолжаются бои средней интенсивности.

