ССО уничтожили трех оккупантов на Донетчине и захватили их средства связи и документы

Украинские спецназовцы провели успешную операцию в Донецкой области. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие провели успешную спецоперацию в Донецкой области. Они уничтожили нескольких оккупантов и захватили средства связи и документы. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



«Группа ССО получила задание выйти за пределы передовых украинских позиций, провести разведку в тылу противника и провести прямые действия. От спецназовцев зависел дальнейший успех смежных подразделений в восстановлении позиций», — говорится в сообщении.



Украинские спецназовцы подошли к россиянам сзади, в результате этого трое оккупантов были уничтожены, кроме того, военные захватили средства связи, документы, навигация и улучшенная ситуативная осведомленность.



Ранее мы писали, что 22 октября российская армия нанесла тактической авиацией рекордные 39 ударов, сбросив 156 управляемых авиабомб в район Покровска.

