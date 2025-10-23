В Украине 24 октября продолжат действовать графики отключений света: детали

В Украине 24 октября продолжат действовать графики отключений света. Фото: pixabay

В пятницу, 24 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться графики отключений света. Причиной этого является массированная ракетно-дроновая атака на энергообъекты со стороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



Для бытовых потребителей с 07:00 до 23:00 ожидаются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей.



Кроме того, с 07:00 до 23:00 будут действовать графики для промышленных потребителей.



В Укрэнерго заявили, что объем применения ограничений может измениться. Также украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно.



Ранее мы писали, что 210 населенных пунктов Донецкой области остаются без света.

