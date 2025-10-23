Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Украине 24 октября продолжат действовать графики отключений света: детали
23 октября 2025, 20:55

В Украине 24 октября продолжат действовать графики отключений света: детали

В Украине 24 октября продолжат действовать графики отключений света. Фото: pixabay В Украине 24 октября продолжат действовать графики отключений света. Фото: pixabay

В пятницу, 24 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться графики отключений света. Причиной этого является массированная ракетно-дроновая атака на энергообъекты со стороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Для бытовых потребителей с 07:00 до 23:00 ожидаются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

Кроме того, с 07:00 до 23:00 будут действовать графики для промышленных потребителей.

В Укрэнерго заявили, что объем применения ограничений может измениться. Также украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно.

Ранее мы писали, что 210 населенных пунктов Донецкой области остаются без света.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Укрэнерго
Места
Украина
Прочее
Свет
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
13:59
В Луганске взорвалась Bluetooth-колонка под песню «Океана Эльзы»
12:32
Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов
11:11
ЗАЭС вышла из блэкаута: восстановлено питание атомной станции
10:00
ВСУ уничтожили боекомплект оккупантов у железнодорожной станции в Олешках
17:30
В оккупированной части Донбасса из воды показались затопленные автобусы
11:41
Крым на грани засухи: Алушта осталась без воды, в Симферополе паника
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
все новости
20:55
В Украине 24 октября продолжат действовать графики отключений света: детали
20:32
ССО уничтожили трех оккупантов на Донетчине и захватили их средства связи и документы
19:29
Верховная Рада приняла закон о перезахоронении погибших военных
18:16
Только за один день армия РФ сбросила 156 авиабомб по Покровской агломерации
17:29
Десантники во время освобождения села Кучеров Яр эвакуировали 10 гражданских
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:53
Российские войска FPV-дронами трижды атаковали Краматорск: повреждены дома и автомобили
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
16:46
ВСУ продвигаются на Добропольском направлении у Шахово
16:42
Пропаганда РФ «трубит» о продвижении оккупантов в Херсоне — Силы обороны опровергают
16:30
Греция передает Украине гаубицы 1978 года и боеприпасы
16:13
ГУР и партизаны Кавказа провели спецоперацию в центре Ставрополя: ликвидированы российские десантники
16:00
В Лондоне украли 3000 бутылок украинского вина
15:55
УМПБ-5Р, долетевший до Полтавы, оснащён китайским двигателем
15:47
Армия РФ беспилотниками снова ударила по рынку в Краматорске: возник масштабный пожар
15:31
Российские войска продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях – DeepState
15:20
Сержант ВСУ уничтожил два FPV-дрона-«ждуна»
15:15
Донетчина простилась с защитником из Славянска, погибшем под Харьковом
15:13
Российская армия FPV-дроном ударила по Константиновке: ранены четыре человека
15:10
Убийство журналистов в Краматорске: Зеленский отреагировал на российскую атаку
все новости
ВИДЕО
Военные вывезли 10 людей. Фото6 скриншот Десантники во время освобождения села Кучеров Яр эвакуировали 10 гражданских
23 октября, 17:29
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
23 октября, 17:00
Взрыв в центре Ставрополя. Фото: кадр из видео ГУР и партизаны Кавказа провели спецоперацию в центре Ставрополя: ликвидированы российские десантники
23 октября, 16:13
Последствия удара по рынку в Краматорске. Фото: ГСЧС Армия РФ беспилотниками снова ударила по рынку в Краматорске: возник масштабный пожар
23 октября, 15:47
Детонация дрона-«ждуна» после выстрела сержанта ВСУ. Сержант ВСУ уничтожил два FPV-дрона-«ждуна»
23 октября, 15:20
Родственница убитых людей в Звановке. Фото: кадр из видео Военные РФ расстреляли в подвалах пять мирных жителей в Звановке под Северском: убиты отец и его сыновья
23 октября, 14:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор