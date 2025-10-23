Российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Фото: пресс-служба литовской армии

23 октября военно-воздушные силы ВС Литвы зафиксировали нарушение своего воздушного пространства российскими самолетами Су-30 и Ил-78. Об этом передает литовской армии.



«Зафиксировано нарушение воздушного пространства: два российских самолета из Калининградской области вторглись в воздушное пространство Литвы, подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО», — говорится в заявлении.



Как отмечается, российские самолеты вторглись в территорию Литвы на 700 метров и покинули воздушное пространство Литвы, пробыв в нем около 18 секунд. В ответ на инцидент в воздух поднялись два истребителя «Eurofighter Typhoon» испанских военно-воздушных сил, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО, которые вылетели к месту нарушения и в настоящее время патрулируют воздушное пространство в месте инцидента.



Ранее мы писали, что российские истребители МиГ-31 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились там 12 минут.

