Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ ночью и утром массированно атаковала Херсон: погибли три женщины, более 15 человек ранены
24 октября 2025, 09:16

Армия РФ ночью и утром массированно атаковала Херсон: погибли три женщины, более 15 человек ранены

Последствия удара по Херсону. Фото: Херсонская ОВА Последствия удара по Херсону. Фото: Херсонская ОВА

Ночью 24 октября российские войска дронами-камикадзе «Шахед» атаковали Херсон. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

В Днепровском районе «шахед» попал в многоэтажку. Возник пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина. У обоих взрывные травмы и термические ожоги. Раненых доставили в больницу.

Около 06:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на мирного жителя в Днепровском районе. 59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения брюшной стенки. Его госпитализировали.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что около 07:30 армия РФ обстреляла Корабельный район.

Повреждены многоквартирные и частные дома.

По данным ХОВА, в результате этого удара ранения получили 10 человек, среди них 16-летний парень. У подростка диагностировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, осколочные ранения туловища и лица. Его доставили в больницу.

Обновлено 10:30. В пресс-службе Херсонской областной прокуратуры сообщили, что количество погибших возросло до трех человек.

Стало известно о еще двух погибших женщинах. Жилые массивы города массированно обстреляли из РСЗО.

В пресс-службе Херсонской ОВА рассказали, что количество раненых в результате обстрела Корабельного района возросло до 14 человек.

Напомним, что 23 октября войска России обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего погибли два человека, еще семь – ранены.

ТЕГИ

Люди
Александр Прокудин
Места
Херсон
Организации
ВС РФ
Прочее
Пожар Война Погибшие раненые обстрелы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:55
ФСБ готовит серию фейковых «терактов» на ВОТ, чтобы обвинить Украину
09:35
На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
13:59
В Луганске взорвалась Bluetooth-колонка под песню «Океана Эльзы»
12:32
Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов
11:11
ЗАЭС вышла из блэкаута: восстановлено питание атомной станции
10:00
ВСУ уничтожили боекомплект оккупантов у железнодорожной станции в Олешках
17:30
В оккупированной части Донбасса из воды показались затопленные автобусы
11:41
Крым на грани засухи: Алушта осталась без воды, в Симферополе паника
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
все новости
12:59
Российский дрон ранил мужчину, ударив по авто в Приморском
12:22
Игнорирование боевых дежурств привело к гибели расчёта пушки
11:55
ФСБ готовит серию фейковых «терактов» на ВОТ, чтобы обвинить Украину
11:55
Российская авиация сбросила авиабомбы на предприятие в Харькове: трое раненых, под завалами могут быть люди
11:34
Российские оккупанты снова ударили по ветряной турбине в Краматорске
11:22
Российская армия из артиллерии обстреляла Константиновку: поврежден дом и есть раненый
11:07
Украинские войска отбросили российскую армию под Добропольем – DeepState
10:31
Российский БПЛА атаковал Краматорск: под ударом оказался торговый центр
09:35
На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА
09:16
Армия РФ ночью и утром массированно атаковала Херсон: погибли три женщины, более 15 человек ранены
08:51
Войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погибли два человека, еще семь – ранены
22:30
Российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы
21:41
Кабмин выделил дополнительные средства для импорта газа на отопительный сезон
20:55
В Украине 24 октября продолжат действовать графики отключений света: детали
20:32
ССО уничтожили трех оккупантов на Донетчине и захватили их средства связи и документы
19:29
Верховная Рада приняла закон о перезахоронении погибших военных
18:16
Только за один день армия РФ сбросила 156 авиабомб по Покровской агломерации
17:29
Десантники во время освобождения села Кучеров Яр эвакуировали 10 гражданских
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:53
Российские войска FPV-дронами трижды атаковали Краматорск: повреждены дома и автомобили
все новости
ВИДЕО
Военные вывезли 10 людей. Фото6 скриншот Десантники во время освобождения села Кучеров Яр эвакуировали 10 гражданских
23 октября, 17:29
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
23 октября, 17:00
Взрыв в центре Ставрополя. Фото: кадр из видео ГУР и партизаны Кавказа провели спецоперацию в центре Ставрополя: ликвидированы российские десантники
23 октября, 16:13
Последствия удара по рынку в Краматорске. Фото: ГСЧС Армия РФ беспилотниками снова ударила по рынку в Краматорске: возник масштабный пожар
23 октября, 15:47
Детонация дрона-«ждуна» после выстрела сержанта ВСУ. Сержант ВСУ уничтожил два FPV-дрона-«ждуна»
23 октября, 15:20
Родственница убитых людей в Звановке. Фото: кадр из видео Военные РФ расстреляли в подвалах пять мирных жителей в Звановке под Северском: убиты отец и его сыновья
23 октября, 14:56

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор