Армия РФ ночью и утром массированно атаковала Херсон: погибли три женщины, более 15 человек ранены

Последствия удара по Херсону. Фото: Херсонская ОВА

Ночью 24 октября российские войска дронами-камикадзе «Шахед» атаковали Херсон. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



В Днепровском районе «шахед» попал в многоэтажку. Возник пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина. У обоих взрывные травмы и термические ожоги. Раненых доставили в больницу.



Около 06:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на мирного жителя в Днепровском районе. 59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения брюшной стенки. Его госпитализировали.



Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что около 07:30 армия РФ обстреляла Корабельный район.



Повреждены многоквартирные и частные дома.



По данным ХОВА, в результате этого удара ранения получили 10 человек, среди них 16-летний парень. У подростка диагностировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, осколочные ранения туловища и лица. Его доставили в больницу.



Обновлено 10:30. В пресс-службе Херсонской областной прокуратуры сообщили, что количество погибших возросло до трех человек.



Стало известно о еще двух погибших женщинах. Жилые массивы города массированно обстреляли из РСЗО.



В пресс-службе Херсонской ОВА рассказали, что количество раненых в результате обстрела Корабельного района возросло до 14 человек.

Напомним, что 23 октября войска России обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего погибли два человека, еще семь – ранены.