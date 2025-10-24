На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА

«Юнармия» на оккупированной Луганщине. Фото: «Правительство ЛНР»

В оккупированной Луганской области школьники впервые приняли участие во всероссийской ученической олимпиаде по предмету «Основы защиты родины». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, в регионе милитаризация детей проходит под наблюдением Министерства образования России.



«Свои навыки по этому направлению должны демонстрировать ученики 7-11 классов. На оккупированной Луганщине прошел практический тур муниципального этапа этих недетских соревнований», – рассказал Харченко.

Напомним, что россияне привлекают к военной подготовке семьи из оккупированной Луганской области.