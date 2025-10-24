Украинские войска отбросили российскую армию под Добропольем – DeepState

Силы обороны Украины отбросили российскую армию вблизи села Кучеров Яр Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
В то же время захватчики продвинулись возле поселка Гродовка и села Владимировка на Донетчине.
Армия РФ также продвинулась вблизи поселка Степногорск в Запорожской области.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили 39 штурмов, на Ореховском – три, в частности возле Степногорска.
Напомним, что украинские войска уничтожают российские ДРГ в городе Покровск на Донетчине, больше оккупантов стали сдаваться в плен.