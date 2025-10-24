Российская авиация сбросила авиабомбы на предприятие в Харькове: трое раненых, под завалами могут быть люди

Последствия удара по Харькову. Фото: соцсети

24 октября российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Индустриальный район Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Повреждены гражданское предприятие, автобаза и более 20 автомобилей. Возник пожар. Под завалами могут быть люди.



В результате атаки ранения получили три человека.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что зафиксированы четыре удара по городу.

Напомним, что 24 октября армия РФ ночью и утром массированно атаковала Херсон, в результате чего погибли три женщины, более 15 человек ранены.