Фото: ЦНС

Российские спецслужбы начали проводить теракты против мирного населения на временно оккупированных территориях, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



В Луганске взорвалась заминированная Bluetooth-колонка — мужчина, который толкнул её, потерял ногу. Российские пропагандисты заявили, что из колонки якобы играла песня «Океана Ельзи», намекая на «украинский след».



По данным источников ЦНС, взрыв был постановкой ФСБ. Перед инцидентом в Луганск прибыли сотрудники спецподразделения, специализирующегося на провокациях против движений сопротивления. Их задача — создать картинку, будто украинцы атакуют мирных жителей.



Местные жители также сообщают, что вероятной причиной взрыва могла быть граната, сдетонировавшая из-за бытового конфликта.



После происшествия в Луганске начались массовые проверки телефонов и подписок на украинские каналы. По плану оккупантов, это только начало серии фейковых «терактов» с украинской символикой.



«Призываем жителей ВОТ быть осторожными — не приближайтесь к подозрительным предметам или технике в общественных местах», — предупредили в ЦНС.