Российский дрон ранил мужчину, ударив по авто в Приморском

В результате вражеского обстрела села Приморское Васильевского района Запорожской области ранен 63-летний мужчина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.



По его словам, враг атаковал беспилотником гражданский автомобиль. Водитель получил ранения, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.



Напомним, в Краматорске российский дрон убил журналистку и оператора телеканала Freedom. Судя по опубликованным фото, удар был нанесён по автомобилю, в котором находились представители СМИ.