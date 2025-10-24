Российские войска впервые атаковали Одесскую область КАБами

В пятницу, 24 октября, в Одесской области раздавались взрывы. Стало известно, что российские оккупанты впервые применили на регион управляемые авиационные бомбы (КАБ). Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



«Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона», — написал он.



Кипер заявил, что это новая серьезная угроза для Одесской области. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения.



Начальник администрации призвал жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги.



Ранее мы писали, что 24 октября российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Индустриальный район Харькова.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях