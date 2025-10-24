РФ трижды ударила по Краматорску

Российские захватчики 24 октября несколько раз атаковала прифронтовой Краматорск Донецкой области. В результате ударов, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.
Россияне обстреляли город с помощью дронов.
«В 02:44, с применением FPV-дрона с БЧ, российские войска нанесли удар по зданию магазина в одном из районов города. Без пострадавших», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 10:15 ударный БПЛА «Италмас» попал в ветряную турбину.
Также в 12:20 ударный БПЛА попал по промышленной зоне. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что 24 октября российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Индустриальный район Харькова.
