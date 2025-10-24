Российская армия попыталась атаковать поезд «Львов-Краматорск»: повреждены вагоны

Вокзал Краматорска. Фото: «Укрзалізниця»

Российские оккупанты дроном попытались атаковать поезд №104/103 «Львов-Краматорск» на подъезде к станции «Краматорск». Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».



Попасть оккупантом не удалось, но взрывной волной повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших нет.



Посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию. Рейс №103/104 во Львов уже безопасно отправился из Краматорска. Поврежденные вагоны будут заменены.

Напомним, что 24 октября российские оккупанты снова ударили по ветряной турбине в городе Краматорск на Донетчине.