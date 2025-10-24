Колумбийским «наемникам» РФ приказывают расстреливать мирных украинцев

Колумбийские «наемники» РФ получили приказ расстреливать гражданских. Фото: ГУР

Командир колумбийских «наемников» отдает приказ расстреливать мирных украинцев, в частности женщин и детей. Об этом стало известно из перехваченного разговора, передает пресс-служба Главного управления разведки.



Украинские разведчики зафиксировали военное преступление колумбийских «наемников», воюющих против Украины в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.



В перехваченном разговоре один из полевых командиров отдает на испанском языке приказ о казни гражданских украинцев. Отдельно приказывает стрелять в женщин и детей.



«Когда туман, дымка, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех людей, которые являются врагами: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей, женщин и детей», — командует он.



Ранее мы писали, что бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ зафиксировали очередное военное преступление российских военных против мирного населения в Донецкой области.



