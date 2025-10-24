В отдельных регионах Украины будут применяться две очереди отключений света

В субботу, 25 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



В ведомстве напомнили, что причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.



Графики почасовых отключений для бытовых потребителей с 07:00 до 23:00 ожидаются объемом от 1 до 2 очередей. Для промышленных объектов графики будут действовать с 08:00 до 23:00.



Ранее мы писали, что 24 октября для бытовых потребителей с 07:00 до 23:00 действуют графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

