Украина вернула из оккупации семью

Глава ОП Андрей Ермак рассказал, что из временно захваченного Россией населенного пункта удалось спасти молодую маму с младенцем. Спецоперация прошла в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.



«После оккупации родного города в 2022 году жизнь 23-летней девушки превратилась в выживание. Когда она отказалась получать российский паспорт, так называемые «службы опеки» попытались забрать ее новорожденного сына под предлогом того, что мать якобы не может обеспечить ребенка», — рассказал он.



По словам Ермака, девушка года жила в постоянном страхе, скрываясь от оккупационных властей, чтобы не потерять ребенка. Молодая мама хотела приехать к сестре в Днепр.



«Уже мама и малыш уже на подконтрольной территории Украины. Они получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новую жизнь в безопасности», — резюмировал глава ОП.



Ранее мы писали, что из временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть 22 украинских детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях