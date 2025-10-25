Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне ударили по Киеву: есть жертва и пострадавшие (обновлено)
25 октября 2025, 09:51

Россияне ударили по Киеву: есть жертва и пострадавшие (обновлено)

Россияне ударили по Киеву. Фото: ГСЧС Россияне ударили по Киеву. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты ночью 25 октября массированно атаковали украинскую столицу. В результате ударов есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и ГСЧС.

Как отмечается, в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах зафиксировано попадание. На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания.

Также произошло падение обломков на открытой территории. В результате повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.



В ГСЧС заявили, что поврежден детский сад в Днепровском районе.

«В результате российской атаки этой ночью погиб один человек. По информации на 09:00, 10 киевлян получили ранения различной степени», — написал Ткаченко.

Обновлено. Еще один человек погиб в результате российской атаки по Киеву. Стало известно, что в больнице погиб еще один человек. Количество жертв в Киеве возросло до 2.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 25 октября запустила по Украине девять ракет и 62 БПЛА. Противовоздушная оборона сбила 54 цели. 

