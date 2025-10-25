Дело Нели Штепы: суд назначил экс-мэру Славянска пройти судебно-медицинскую экспертизу

Суд назначил экс-мэру Славянка пройти судебно-медицинскую экспертизу. Фото: УНИАН

21 октября в Киевском районе города Полтава состоялось заседание по делу бывшего городского головы Славянска Нели Супрун (Штепы), она снова не присутствовала на заседании. Суд назначил Штепе пройти комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в Харькове, ходатайство было удовлетворено. Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина, передает «Суспільне Донбас».



Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.



«Адвокат Штепы заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с тяжелой болезнью обвиняемой. Прокурор возражал, учитывая, что справка о лечении обвиняемой от 20.10.2025, то есть за день до судебного заседания. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства», — отметила Чирина.



По ее словам, результаты экспертизы дадут ответ, может ли обвиняемая непосредственно участвовать в судебных заседаниях, а также дистанционно с использованием средств видеосвязи.



Следующее судебное заседание назначено на 27 ноября.



Ранее мы писали, что судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Супрун (Штепы), которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, назначено на октябрь поточного года.

