Два района Донетчины пострадали из-за российских обстрелов за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары россиян попали два района:



Краматорский район. В Лимане ранен человек, поврежден дом. В Рай-Александровке Николаевской общины поврежден дом, разрушены автомобили; в Орехуватке поврежден дом. В Краматорске повреждены магазин, агрофирма и инфраструктура. В Староварваровке Александровской общины повреждены 2 экскаватора. В Андреевке повреждено административное здание. В Райском Дружковской общины 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автомобиль; в Николаево ранены 3 человека. В Константиновке повреждены 2 многоэтажки.



Бахмутский район. В Северске повреждены 7 домов.



Ранее мы писали, что 25 октября российские захватчики нанесли удар по Краматорской громаде Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях