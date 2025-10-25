В Киеве в результате российской атаки погибли 2 человека и 13 человек получили ранения

Спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара. Пострадали Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы. На данный момент известно о двух жертвах и 13 пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Деснянский район
Локализован пожар складских помещений на площади 13 тыс. кв. м. Спасатели спасли 1 человека. Для тушения дополнительно привлечены 2 вертолета ГСЧС.
Дарницкий район
Ликвидирован пожар 9-этажного админпроизводственного здания (5,4 тыс. кв. м) и локализовано возгорание двухэтажного здания.
Днепровский район
Россияне нанесли удар по открытой местности, повреждены жилые дома.
Ранее мы писали, что российские оккупанты ночью 25 октября массированно атаковали украинскую столицу. В результате ударов есть жертва и пострадавшие.
Победим цензуру вместе!