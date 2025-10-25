Только с начала года Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 «кинжалов» — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно из-за таких атак Украина уделяет особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить города.



«Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине перед таким злом. Нужно продолжать сотрудничество. Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они могут уже сейчас помочь в защите Украины», — заявил глава страны.



Зеленский добавил, что на российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 25 октября запустила по Украине девять ракет и 62 БПЛА. Противовоздушная оборона сбила 54 цели.

