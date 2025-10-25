ВСУ в районе Покровска перехватили российский V2U – автономный дрон-камикадзе. Фото: скриншот

В небе над Покровской агломерацией силы ПВО перехватили и уничтожили российский автономный дрон V2U. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпус ДШВ.



Российская армия начала активно применять этот дрон против Украины с начала 2025 года.



Как отмечается, дрон V2U способен автономно искать и выбирать цель с помощью искусственного интеллекта. Вес V2U – 3,5 кг. Продолжительность полета — до 1 часа.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие уничтожили две радиолокационные системы «Небо» и зенитный ракетный комплекс российских оккупантов на временно захваченных территориях.

