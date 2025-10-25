«Тишина, что громче слов»: в Киеве семьи защитников напомнили о судьбе своих близких

Акция в Киеве в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В центре Киева 25 октября прошла акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.

Около тысячи человек собрались на Майдане Независимости на акции под названием «Объединенные тишиной, что громче слов». Родные и близкие украинских военных, которые находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести, пришли с флагами разных подразделений ВСУ. Женщины и дети держали плакаты с фотографиями и именами своих родных.

Участники призвали обратить внимание на затягивание Россией переговоров об обмене пленными и проблемы с поиском пропавших.

Акция прошла в формате свободного микрофона с элементами перформанса. В центре Майдана разместили стулья с военной формой и обувью — символы пленных и пропавших без вести украинских военных.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что их представитель был на акции — поддержал семьи и ответил на их индивидуальные вопросы.

Тем временем Россия продолжает незаконно «судить» украинских военнопленных. На прошлой неделе в российском городе Ростов-на-Дону суд приговорил от 15 до 21 года колонии строгого режима украинских военных батальона «Айдар».