Утренний обстрел Славянска: дрон атаковал центр города

Славянск после российской атаки. Фото: Славянская военная администрация

В воскресенье утром, 26 октября, Славянск в Донецкой области подвергся российскому обстрелу.



По словам главы Славянской военной администрации Вадима Ляха, около 05:40 оккупанты атаковали город беспилотником типа «Молния».



Попадание зафиксировано в центральной части Славянска. В одном из многоэтажных домов на улице Центральной, 38, выбиты окна, повреждены несколько автомобилей.



По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

