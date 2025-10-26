Сырский посетил Донецкую область и проверил ситуацию на Покровском направлении

Александр Сырский на Покровском направлении. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Донецкую область в рамках рабочей поездки на горячий участок фронта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский встретился с командирами армейских корпусов, бригад и воинских частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и в непосредственной близости от города Покровск. Были заслушаны доклады по оперативной обстановке; обсуждался комплекс мер по усилению устойчивости нашей обороны и недопущению дальнейшего продвижения противника.

Особое внимание уделялось задачам по поиску и ликвидации отдельных вражеских диверсионно-разведывательных групп, а также захвату в плен противника, оказавшегося в окружении. Сырский подчеркнул, что работа по обеспечению войск всем необходимым продолжается — в том числе над повышением эффективности противодействия беспилотным летательным аппаратам и артиллерии противника.



В этой связи были отданы соответствующие распоряжения. Главнокомандующий еще раз акцентировал внимание всех уровней командования на недопустимости искажений и сокрытия информации в докладах о реальной ситуации.



«Нечестность имеет слишком высокую цену — жизнь наших воинов. Мое первая требование — правда, какой бы она ни была», — заявил Сырский, отметив, что командир, скрывающий правду о положении на поле боя, не имеет права занимать командный пост.



Во время поездки под Покровск Сырский выполнил почетную миссию — вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем.

Напомним, подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.