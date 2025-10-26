Командиры армии РФ отказались выполнять приказы из-за путаницы и потерь

Иллюстративное фото

Российские военные столкнулись с внутренними конфликтами и провалами в управлении. В ходе недавней перегруппировки войск командиры обвинили высшее руководство в дезорганизации, фальсификации данных и халатности, приведшей к потерям личного состава.



Согласно сообщениям из российских источников, 98-я воздушно-десантная дивизия была выведена с Часовоярского направления и переброшена на Днепровское — под командование генерал-полковника Михаила Теплинского, возглавляющего группировку «Днепр».



В то же время 70-я мотострелковая дивизия 18-й армии переместилась в противоположном направлении — под Часов Яр. Когда командир 98-й ВДД генерал-майор Евдокимов прибыл принимать позиции, оказалось, что на обозначенных на карте участках уже находится противник.



Евдокимов отказался «принимать полосу обороны» и доложил об этом командующему группировкой.

Для «выяснения ситуации» был вызван командир 70-й дивизии полковник Плисов. Между ними вспыхнул открытый конфликт, который перерос в противостояние на уровне командиров.



Несмотря на это, Теплинский приказал 70-й дивизии вернуть позиции «по карте». Но выполнить приказ оказалось невозможно — соединение уже было переброшено под Часов Яр. Для возвращения утраченных островных позиций в бой был брошен штурмовой отряд «Шторм» 144-й мотострелковой бригады 18-й армии.



Вскоре после конфликта командир 70-й дивизии Плисов умер от сердечного приступа. Тем временем подразделения 70-й дивизии, которые развернулись под Часовым Яром, попали в ловушку, из-за искаженных данных: 331-й парашютно-десантный полк неправильно обозначил линию переднего края. В итоге российские военные вышли прямо на позиции ЗСУ и понесли потери.



По итогам инцидента сами российские военные признали причины провала: «Несогласованность действий, ложь в докладах и отсутствие контроля со стороны командования группировок «Днепр» и «Юг» привели к хаосу и неоправданным потерям».

Напомним, на ВОТ Украины зафиксировано перемещение российской армии из Донецкой области на Запорожское направление.