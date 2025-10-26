ВСУ вернули контроль над Кучеровым Яром под Покровском

Фото: Генеральный штаб ВСУ

В районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском участке Покровского направления войска РФ имеют численное превосходство и продолжают усиливать наступательные действия. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Подразделения Вооруженных Сил Украины и других формирований Сил обороны удерживают позиции, проводят оборонительные, поисково-ударные и штурмовые операции, нанося врагу значительные потери. По данным Генштаба ВСУ, украинские войска, действующие на Очеретинском направлении, восстановили контроль над населенным пунктом Кучеров Яр. Ранее сообщалось об освобождении Сухецкого.



Начиная с 21 августа 2025 года, на этом участке фронта удалось вернуть контроль над девятью населенными пунктами и зачистить еще девять от диверсионных групп противника. Только за последние десять дней в этом районе уничтожено 1756 российских военнослужащих и 75 единиц техники.



По состоянию на 26 октября 2025 года украинские войска освободили 185,6 км² и зачистили 243,8 км² территории Покровского района Донецкой области. На подступах к Покровску и внутри города украинские подразделения ежедневно проводят комплекс мероприятий для стабилизации обстановки.



Противник, используя промежутки между позициями и небольшие группы пехоты, сумел сосредоточить в городе около 200 военнослужащих. В Покровске продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БПЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются контрдиверсионными действиями.



С 20 по 25 октября по всей линии фронта зафиксировано 41 штурмовое действие противника при поддержке техники, часть которых пришлась на Покровское направление. 25 октября в районе Покровска ВСУ уничтожили одну боевую бронированную машину и два мотоцикла противника, а в направлении Балагана — еще одну ББМ. Все транспортные средства, задействованные врагом в этих штурмах, выведены из строя.

Напомним, во время поездки под Покровск Сырский вручил награды военнослужащим Сил беспилотных систем.