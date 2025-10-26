Разрушение плотины на Северском Донце осложняет позиции российских войск

Повреждение плотины на Белгородском водохранилище. Источник: supernova_plus

Плотина Белгородского водохранилища, расположенного на реке Северский Донец, была повреждена в результате ночного удара Вооруженных сил Украины. По состоянию на утро 26 октября, специалисты фиксируют значительные разрушения части технических сооружений и подъемных механизмов шлюзов.

Хотя сама дамба не разрушена, через нее проходит большое количество воды, а уровень в водохранилище снизился более чем на метр. По данным российских источников, из-за повреждения плотины существует угроза подтопления близлежащих территорий — в первую очередь в Безлюдовском и Шебекинском районах Белгородской области.

Местные власти сообщили о начале эвакуации населения из зоны потенциального затопления. На данный момент вывезено до 20 человек, их разместили в пунктах временного проживания в Шебекине и Белгороде.

Всего в зоне возможного подтопления находится около тысячи жителей — в селах Безлюдовка, Новая Таволжанка и на некоторых улицах в самом Шебекине. Вода частично зашла на огороды, однако жилые дома пока не пострадали.



Повреждение плотины также повлияло на военную обстановку. Подразделения российских войск, размещенные ниже по течению, сообщают о риске подтопления техники и трудностях с маневром. Разрушение плотины делает Северский Донец более полноводным и может осложнить действия оккупантов на фронте.

Ранее мы писали, что, по заявлению местных властей, повторный удар понесет за собой угрозу подтопления населенных пунктов, в которых проживает около тысячи жителей.