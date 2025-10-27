Часть Сумской громады осталась без света после атак РФ

Последствия ударов РФ.

В результате российских атак часть Сумской громады осталась без электроэнергии. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артём Кобзарь.



«Работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем потребителям. Прошу жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации», — отметил он.



Энергетики делают всё возможное, чтобы свет вернулся в дома горожан как можно скорее.