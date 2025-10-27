Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Часть Сумской громады осталась без света после атак РФ
27 октября 2025, 08:40

Часть Сумской громады осталась без света после атак РФ

Последствия ударов РФ. Последствия ударов РФ.

В результате российских атак часть Сумской громады осталась без электроэнергии. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артём Кобзарь.

«Работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем потребителям. Прошу жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации», — отметил он.

Энергетики делают всё возможное, чтобы свет вернулся в дома горожан как можно скорее.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Сумская область
Прочее
удар по энергетической инфраструктуре

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
08:29
Обстрел Донецка: погибли двое, семеро эвакуированы
09:14
Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
20:59
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
11:55
ФСБ готовит серию фейковых «терактов» на ВОТ, чтобы обвинить Украину
09:35
На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
13:59
В Луганске взорвалась Bluetooth-колонка под песню «Океана Эльзы»
12:32
Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов
11:11
ЗАЭС вышла из блэкаута: восстановлено питание атомной станции
10:00
ВСУ уничтожили боекомплект оккупантов у железнодорожной станции в Олешках
17:30
В оккупированной части Донбасса из воды показались затопленные автобусы
11:41
Крым на грани засухи: Алушта осталась без воды, в Симферополе паника
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
все новости
11:18
Белгородскую дамбу прорвало: российские позиции оказались под водой
10:40
ВСУ продвигаются на Добропольском направлении и держат Покровск
10:07
Российская авиация атаковала Гуляйпольский район: есть погибший и раненый
09:59
В сети появилось видео удара по автобусу Сумы–Белополье
09:29
Украину атаковали 100 дронов: сбито 66, атака продолжается
09:24
Фронт на Донбассе: армия РФ продвигается под Торским и Дроновкой
08:40
Часть Сумской громады осталась без света после атак РФ
08:29
Обстрел Донецка: погибли двое, семеро эвакуированы
18:35
Российский дрон атаковал центр Дружковки: есть погибшая и пострадавшая
18:17
Разрушение плотины на Северском Донце осложняет позиции российских войск
17:32
В Киеве завершены спасательно-поисковые работы: трое погибших, 33 пострадавших
16:22
ВСУ вернули контроль над Кучеровым Яром под Покровском
15:21
Командиры армии РФ отказались выполнять приказы из-за путаницы и потерь
13:23
Российские дроны уничтожили третью ветряную турбину вблизи Краматорска
11:37
Сырский посетил Донецкую область и проверил ситуацию на Покровском направлении
10:39
Россияне нанесли 16 ударов по Донецкой области: четверо погибших, есть раненые
10:12
Утренний обстрел Славянска: дрон атаковал центр города
09:14
Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
08:45
Бои у Святых гор: российские войска продвинулись западнее Шандриголово
08:30
ВСУ опровергли фейки о захвате Вербового и Березового в Днепропетровской области
все новости
ВИДЕО
В сети появилось видео удара по автобусу Сумы–Белополье В сети появилось видео удара по автобусу Сумы–Белополье
27 октября, 09:59
В результате обстрела Донецка огнем охвачены два райнона. Скриншот Обстрел Донецка: погибли двое, семеро эвакуированы
27 октября, 08:29
Повреждение плотины на Белгородском водохранилище. Источник: supernova_plus Разрушение плотины на Северском Донце осложняет позиции российских войск
26 октября, 18:17
Армия РФ атаковала Киев 25 октября. Фото: ГСЧС Киева В Киеве завершены спасательно-поисковые работы: трое погибших, 33 пострадавших
26 октября, 17:32
Славянск после российской атаки. Фото: Славянская военная администрация Утренний обстрел Славянска: дрон атаковал центр города
26 октября, 10:12
Переброска армии РФ на Запорожское направление. Скриншот Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
26 октября, 09:14

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор