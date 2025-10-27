Фронт на Донбассе: армия РФ продвигается под Торским и Дроновкой

За истекшие сутки на линии фронта зафиксировано 124 боевых столкновения, сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 октября.



По информации штаба, российские войска продолжают активно продвигаться по нескольким направлениям, используя значительные силы авиации и артиллерии.



В течение суток противник нанес один ракетный и 83 авиаудара, применив одну ракету и сбросив более 200 управляемых авиабомб. Зафиксировано более 4 тысяч артиллерийских обстрелов, в том числе 74 — из систем залпового огня. Для атак использовано более 6 тысяч дронов-камикадзе.



Под массированные удары попали населенные пункты Ривнополье, Зализничное, Нечаевка, Терноватое, Степногорск, Веселянка, Новояковлевка в Запорожской области и Ольговка в Херсонской области.



На Лиманском направлении российские подразделения восемь раз атаковали позиции украинских защитников, пытаясь прорвать оборону в районах Карповки, Среднего и Торского. По данным военблогера «PETRENKO ✙ Сводки», оккупанты установили флаг в центральной части Торского, где ранее находились подразделения ВСУ, что свидетельствует о продвижении противника вглубь населенного пункта.

На Северском направлении, севернее Северска, российские войска, по данным военблогера, закрепились в районе Собачьего хутора и продолжают штурмовать северные окраины Дроновки, где украинская сторона оказывает упорное сопротивление.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS



На других участках фронта ситуация остается также крайне напряженной. На Константиновском и Александровском (Днепропетровская область) направлениях зафиксировано соответственно по 14 атак противника. На Покровском направлении украинские силы отразили 34 штурма в районах Ивановки, Родинского, Мирнограда и Покровска.



В Генштабе отмечают, что несмотря на численное превосходство противника и массированные удары авиации, украинские войска удерживают позиции и наносят точечные удары по скоплениям живой силы и техники противника. За минувшие сутки уничтожено восемь районов сосредоточения российских войск и две артиллерийские системы.

Напомним, украинские войска, действующие на Очеретинском направлении, восстановили контроль над населенным пунктом Кучеров Яр.