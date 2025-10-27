Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Фронт на Донбассе: армия РФ продвигается под Торским и Дроновкой
27 октября 2025, 09:24

Фронт на Донбассе: армия РФ продвигается под Торским и Дроновкой

За истекшие сутки на линии фронта зафиксировано 124 боевых столкновения, сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 октября.

По информации штаба, российские войска продолжают активно продвигаться по нескольким направлениям, используя значительные силы авиации и артиллерии.

В течение суток противник нанес один ракетный и 83 авиаудара, применив одну ракету и сбросив более 200 управляемых авиабомб. Зафиксировано более 4 тысяч артиллерийских обстрелов, в том числе 74 — из систем залпового огня. Для атак использовано более 6 тысяч дронов-камикадзе.

Под массированные удары попали населенные пункты Ривнополье, Зализничное, Нечаевка, Терноватое, Степногорск, Веселянка, Новояковлевка в Запорожской области и Ольговка в Херсонской области.

На Лиманском направлении российские подразделения восемь раз атаковали позиции украинских защитников, пытаясь прорвать оборону в районах Карповки, Среднего и Торского. По данным военблогера «PETRENKO ✙ Сводки», оккупанты установили флаг в центральной части Торского, где ранее находились подразделения ВСУ, что свидетельствует о продвижении противника вглубь населенного пункта.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

На Северском направлении, севернее Северска, российские войска, по данным военблогера, закрепились в районе Собачьего хутора и продолжают штурмовать северные окраины Дроновки, где украинская сторона оказывает упорное сопротивление.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Скриншот: t.me/petrenko_iHSСкриншот: t.me/petrenko_iHS

На других участках фронта ситуация остается также крайне напряженной. На Константиновском и Александровском (Днепропетровская область) направлениях зафиксировано соответственно по 14 атак противника. На Покровском направлении украинские силы отразили 34 штурма в районах Ивановки, Родинского, Мирнограда и Покровска.

В Генштабе отмечают, что несмотря на численное превосходство противника и массированные удары авиации, украинские войска удерживают позиции и наносят точечные удары по скоплениям живой силы и техники противника. За минувшие сутки уничтожено восемь районов сосредоточения российских войск и две артиллерийские системы.

Напомним,  украинские войска, действующие на Очеретинском направлении, восстановили контроль над населенным пунктом Кучеров Яр.

ТЕГИ

Места
Донецкая область Днепропетровская область Запорожская область
Прочее
Линия обороны
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:29
Обстрел Донецка: погибли двое, семеро эвакуированы
09:14
Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
20:59
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
11:55
ФСБ готовит серию фейковых «терактов» на ВОТ, чтобы обвинить Украину
09:35
На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
13:59
В Луганске взорвалась Bluetooth-колонка под песню «Океана Эльзы»
12:32
Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов
11:11
ЗАЭС вышла из блэкаута: восстановлено питание атомной станции
10:00
ВСУ уничтожили боекомплект оккупантов у железнодорожной станции в Олешках
17:30
В оккупированной части Донбасса из воды показались затопленные автобусы
11:41
Крым на грани засухи: Алушта осталась без воды, в Симферополе паника
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
все новости
11:18
Белгородскую дамбу прорвало: российские позиции оказались под водой
10:40
ВСУ продвигаются на Добропольском направлении и держат Покровск
10:07
Российская авиация атаковала Гуляйпольский район: есть погибший и раненый
09:59
В сети появилось видео удара по автобусу Сумы–Белополье
09:29
Украину атаковали 100 дронов: сбито 66, атака продолжается
09:24
Фронт на Донбассе: армия РФ продвигается под Торским и Дроновкой
08:40
Часть Сумской громады осталась без света после атак РФ
08:29
Обстрел Донецка: погибли двое, семеро эвакуированы
18:35
Российский дрон атаковал центр Дружковки: есть погибшая и пострадавшая
18:17
Разрушение плотины на Северском Донце осложняет позиции российских войск
17:32
В Киеве завершены спасательно-поисковые работы: трое погибших, 33 пострадавших
16:22
ВСУ вернули контроль над Кучеровым Яром под Покровском
15:21
Командиры армии РФ отказались выполнять приказы из-за путаницы и потерь
13:23
Российские дроны уничтожили третью ветряную турбину вблизи Краматорска
11:37
Сырский посетил Донецкую область и проверил ситуацию на Покровском направлении
10:39
Россияне нанесли 16 ударов по Донецкой области: четверо погибших, есть раненые
10:12
Утренний обстрел Славянска: дрон атаковал центр города
09:14
Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
08:45
Бои у Святых гор: российские войска продвинулись западнее Шандриголово
08:30
ВСУ опровергли фейки о захвате Вербового и Березового в Днепропетровской области
все новости
ВИДЕО
В сети появилось видео удара по автобусу Сумы–Белополье В сети появилось видео удара по автобусу Сумы–Белополье
27 октября, 09:59
В результате обстрела Донецка огнем охвачены два райнона. Скриншот Обстрел Донецка: погибли двое, семеро эвакуированы
27 октября, 08:29
Повреждение плотины на Белгородском водохранилище. Источник: supernova_plus Разрушение плотины на Северском Донце осложняет позиции российских войск
26 октября, 18:17
Армия РФ атаковала Киев 25 октября. Фото: ГСЧС Киева В Киеве завершены спасательно-поисковые работы: трое погибших, 33 пострадавших
26 октября, 17:32
Славянск после российской атаки. Фото: Славянская военная администрация Утренний обстрел Славянска: дрон атаковал центр города
26 октября, 10:12
Переброска армии РФ на Запорожское направление. Скриншот Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
26 октября, 09:14
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор