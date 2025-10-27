В сети появилось видео удара по автобусу Сумы–Белополье

В сети появилось видео удара российского дрона по рейсовому автобусу Сумы–Белополье. Кадры опубликовал специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестов.







«Мы перехватили видео с этого дрона. Двое детей ранены. Я никогда не пишу эмоций к врагу, но каким же нужно быть гн**дой, чтобы атаковать рейсовый автобус», — отметил специалист.



Ранее в Сумской ОВА сообщили, что в больнице скончался 69-летний мужчина, раненный во время вражеской атаки.



Медики начали реанимационные мероприятия прямо в машине скорой помощи, однако травмы оказались слишком тяжёлыми — спасти его не удалось.







По последним данным, в результате удара российского беспилотника по микроавтобусу в Сумском районе погиб один человек, ещё 13 получили ранения.