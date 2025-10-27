Российская авиация атаковала Гуляйпольский район: есть погибший и раненый

Последствия российских ударов. Фото: Запорожская ОВА

Один человек погиб, еще один получил ранение в результате атаки российских войск на Гуляйпольский район Запорожской области. Об этом сообщила областная военная администрация.



По данным властей, российская армия нанесла управляемыми авиабомбами удар по селу Ровнопилля. В результате атаки погиб 63-летний мужчина, еще один пострадавший получил контузию.



Всего за сутки войска РФ осуществили 701 удар по 24 населенным пунктам области. Оккупанты провели 16 авиаударов по Веселянке, Новояковлевке, Терноватому, Степногорску, Орехову, Ровнопиллю, Солодкому, Зализничному и Преображенке.



Кроме того, зафиксировано 460 атак беспилотников различных модификаций (в основном FPV-дронов) по территориям населенных пунктов: Беленькое, Запасне, Новониколаевка, Кушугум, Степногорск, Плавни, Степовое, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Зеленый Гай и Малиновка.



Также враг осуществил 7 обстрелов из РСЗО по Степовому, Малиновке и Новоандреевке, а 218 артиллерийских ударов пришлись по территориям Степногорска, Плавней, Степового, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Зеленого Гая и Малиновки.

Поступило 20 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, вчера днем российские войска нанесли удар по центру Дружковки в Донецкой области. Погибла женщина.