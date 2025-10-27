ВСУ продвигаются на Добропольском направлении и держат Покровск

Силы обороны Украины добиваются успехов на Добропольском направлении — удаётся окончательно ликвидировать окружённые подразделения противника, сообщает офицер с позывным «Алекс».
«Пока тенденция там довольно неплохая, но всё далеко от идеала, ведь нам нужно спасать Покровск; если падёт Покровск — то же самое ждёт и Мирноград», — говорится в сообщении.
По словам офицера, «карман немаленький, и находиться там не очень приятно: логистика не доходит до всех участков, поэтому даже заезд туда — уже нечто вроде квеста».
Тем временем на Покровском направлении украинские военные остановили 34 штурмовые действия агрессора в районах 13 населённых пунктов.
Кроме того, за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 124 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ. Российская армия пытается продвинуться под Торским и Дроновкой.
