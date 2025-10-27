Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ГУР направило спецназ в Покровск для защиты города от захвата
27 октября 2025, 14:47

ГУР направило спецназ в Покровск для защиты города от захвата

Ситуация в Покровске стремительно ухудшается — город оказался на грани критической фазы боев. Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, для стабилизации обстановки и предотвращения возможного захвата Покровска туда направлены спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По приказу Кирилла Буданова бойцы военной разведки уже прибыли на один из самых напряженных участков обороны. Подразделения ГУР приступили к выполнению боевых задач совместно с силами Вооруженных сил Украины.

Спецназ разведки сосредоточен на противодиверсионной деятельности и уничтожении вражеских групп, которым удалось проникнуть в пределы города.

Напомним, ВСУ продвигаются на Добропольском направлении и держат Покровск.

