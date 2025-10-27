ГУР направило спецназ в Покровск для защиты города от захвата

Ситуация в Покровске стремительно ухудшается — город оказался на грани критической фазы боев. Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, для стабилизации обстановки и предотвращения возможного захвата Покровска туда направлены спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



По приказу Кирилла Буданова бойцы военной разведки уже прибыли на один из самых напряженных участков обороны. Подразделения ГУР приступили к выполнению боевых задач совместно с силами Вооруженных сил Украины.

Спецназ разведки сосредоточен на противодиверсионной деятельности и уничтожении вражеских групп, которым удалось проникнуть в пределы города.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, ВСУ продвигаются на Добропольском направлении и держат Покровск.