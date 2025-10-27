Броневик СОУ «Новатор» выдержал удар дрона и завершил эвакуацию

Дрон РФ готовится атаковать бронемашину СОУ.

На видео зафиксирован момент поражения бронированного автомобиля СОУ «Новатор» вражеским дроном во время эвакуации. Кадры опубликовал военный Telegram-канал «Думки Фронтовика ∆».



«После удара машина продолжила задание и эвакуировала ребят. Защита играет ключевую роль в живучести бронированных машин», — говорится в сообщении.



По данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки оккупанты применили для атак 6190 дронов-камикадзе.



Напомним, военным, участвовавшим в остановке ВС РФ перед Часовым Яром, передали бронемашины украинского производства «Козак».