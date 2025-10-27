Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В ВСУ ответили, контролирует ли российская армия хотя бы один микрорайон Покровска
27 октября 2025, 18:02

Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState

В Покровске Донецкой области продолжаются городские бои с группами ВС РФ, которые благодаря численному превосходству сил и средств сумели просочиться в город и накопиться в его разных частях. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские бойцы активно противодействуют оккупантам в городе. На днях оборону ВСУ усилили новыми подразделениями: штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БПЛА и другими составляющими Сил обороны Украины. Наращивается применение зенитных дронов и «сеткометов» против российских «мавиков». Дополнительно дистанционно минируются пути просачивания россиян.

«Попавшие в город оккупанты не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город. Поэтому о полноценном контроле над ни одним из районов Покровска речь не идет. Противник имеет возможность вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде. Ротация личного состава осложнена и происходит с существенными задержками. Логистика – ограничена. При доставке требуемой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны», – рассказали в 7-м корпусе.

Одновременно захватчики проводят классические массированные штурмы по всей полосе обороны корпуса. Цель – сломать защиту украинских войск, приблизить линию разграничения в Покровск и Мирноград, постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.

Напомним, что украинская армия продвинулась под городом Доброполье на Донетчине.

