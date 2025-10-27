Украинская армия отбила одно из самых массированных наступлений под Добропольем: атаковали почти 30 единиц бронетехники

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
27 октября 2025, 21:01

Удар по колонне российской бронетехники под Добропольем. Фото: кадр из видео Удар по колонне российской бронетехники под Добропольем. Фото: кадр из видео

27 октября российская армия предприняла очередную попытку механизированного штурма в районе города Доброполье и попыталась захватить села Шахово и Владимировка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 1-го корпуса «Азов» НГУ.

В атаку оккупанты бросили 29 единиц бронетехники, что делает это наступление одним из самых массированных за последнее время. Особенностью атаки является увеличение количества танков.

«Противник пытался усложнить действия Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами – по 4-5 единиц – разными маршрутами и в разное время. Оккупанты также рассчитывали на неблагоприятные погодные условия, усложняющие работу беспилотников. Несмотря на это, их замысел был сорван. Благодаря инженерному оборудованию позиций, минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины – прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ и НГУ, а также экипажей Сил беспилотных систем – атака противника, продолжавшаяся более шести часов, была отбита», – рассказали в «Азове».

В результате ВС РФ потеряли 15 единиц техники: два танка, 12 боевых бронемашин и одну единицу легкового автотранспорта. Пехота, которая десантировалась с техники, уничтожалась FPV-дронами. Зачистка мест высадки пехотинцев продолжается.

Напомним, что российские войска не захватили город Родинское на Донетчине, в НГУ опровергли фейк РФ.

