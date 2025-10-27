Войска России из артиллерии обстреляли Константиновку: есть раненый

27 октября российские оккупанты из ствольной артиллерии ударили по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В одном из районов города повреждено здание насосной станции. По предварительной информации, пострадавших нет.



Позже город снова атаковали из артиллерии. Поврежден многоквартирный дом. В результате обстрела по месту жительства ранения получил один человек.

Напомним, что 27 октября российская авиация нанесла удары по Константиновке, в результате чего в городе повреждены многоэтажки.