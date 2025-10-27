ВСУ отбили штурм российской армии с бронетехникой вблизи Мирнограда: кадры

Удар по российской бронетехнике вблизи Мирнограда. Фото: кадр из видео

На рассвете 26 октября украинские войска отбили штурм российской армии вблизи города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Оккупанты использовали для штурма бронетехнику и мотоциклы.



«За последние дни россияне провели несколько безуспешных попыток атаки на город из нескольких направлений», – рассказали в корпусе.

Напомним, что 27 октября украинская армия отбила одно из самых массированных наступлений под городом Доброполье на Донетчине, атаковали почти 30 единиц бронетехники.